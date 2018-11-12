На аукционе продадут редкий розовый бриллиант за 50 млн долларов

«Розовое наследие» (Pink Legacy) является невероятно большим розовым бриллиантом. Во вторник аукционный дом Christie’s Geneva планирует выставить его на продажу в городе Женева. Владелец драгоценного камня собирается выручить с него 50 миллионов долларов.

«Его вес приближается к 19 каратам. К тому он обладает ярким и необычным для бриллиантов цветом», – рассказал опытный ювелирный специалист Жан-Марк Люнель, работающий в Christie’s, журналистам AFP.

«Если учесть, что большинство розовых бриллиантов весят меньше карата, то речь идет о по-настоящему уникальном экземпляре», – добавил эксперт.

Драгоценный камень, который станет одним из аукционных лотов 13 ноября, оценивается специалистами в 30-50 миллионов долларов (2,1-3,4 миллиарда рублей по текущему курсу). Люнель считает, что его, скорее всего, продадут за максимальную цену.

«Он, вероятно, является самым красивым образцом, когда-либо выставленным на публичных торгах», – отметил ювелир, настаивая на том, что есть веские основания полагать, что камень будет продан за необычайно высокую стоимость.

Бриллиант с прямоугольной формой имеет причудливый и яркий вид, а также обладает самым высоким уровнем интенсивности цвета. Сотрудники Christie’s указывают на тот факт, что в торговых домах крайне редко продаются розовые бриллианты весом более 10 карат. За всю историю существования аукционов на них было продано всего четыре подобных драгоценных камня.

Один из них – 15-каратный бриллиант «Розовое обещание» (Pink Promise) – был продан в ноябре прошлого года на аукционе Christie’s в Гонконге за 32,5 миллиона долларов, то есть стоимость одного карата составила 2 миллиона 176 тысяч долларов. Данное значение стало рекордным среди всех розовых бриллиантов.

А в 2013 году огромный розовый бриллиантом весом 59,6 карата ушел с молотка на аукционе Sotheby’s за 83 миллиона долларов, то есть один карат был оценен в 1 миллион 390 тысяч долларов.

«Розовым наследием», которое выставят на ежегодном аукционе Christie’s по продаже ювелирных украшений, долгое время владела семья Оппенгеймеров, на протяжении десятилетий управлявшая алмазной компанией De Beers. Однако его нынешний владелец неизвестен.

Люнель отметил, что бриллиант был обнаружен в южноафриканской шахте около столетия назад. «Скорее всего, его огранку осуществили в 20-х годах прошлого столетия. С тех пор он нисколько не изменился», – добавил ювелир.

Классическая прямоугольная огранка обычно используется для белых камней, поэтому розовые бриллианты такой формы встречаются очень редко. «Внешне камень похож на пирамиду, расширяющуюся к низу. Подобную огранку называют изумрудной. Она заметно отличается от округлой огранки, используемой сегодня», – заявил Люнель.

Рахул Кадакия, глава международного ювелирного отдела Christie’s, ранее заявил, что «Розовое Наследие» наверняка вызовет огромное волнение среди коллекционеров и знатоков бриллиантов по всему миру.

«Его исключительные свойства и происхождение, без сомнения, возводят его в класс одних из величайших в мире бриллиантов».