Минобороны показало торпедную дуэль в Балтийском море

На YouTube-канале Минобороны России было опубликовано видео-дуэль. В торпедном противостоянии участвовал корвет «Стойкий» и малый противолодочный корабль «Калмыкия».
Учения проводились с целью тренировки атаки и контратаки при двустороннем использовании торпедного оружия. Корабль «Калмыкия» совершил выстрел торпедой по условному противнику корвету. «Стойкий» сумел отразить удар, ликвидировав торпеду.
По заявлению отдела информационного обеспечения Балтийского региона, учения прошли успешно. Торпеда, выпущенная «Калмыкией», была уничтожена.