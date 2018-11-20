Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Минобороны показало торпедную дуэль в Балтийском море

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

На YouTube-канале Минобороны России было опубликовано видео-дуэль. В торпедном противостоянии участвовал корвет «Стойкий» и малый противолодочный корабль «Калмыкия».

Учения проводились с целью тренировки атаки и контратаки при двустороннем использовании торпедного оружия. Корабль «Калмыкия» совершил выстрел торпедой по условному противнику корвету. «Стойкий» сумел отразить удар, ликвидировав торпеду.

По заявлению отдела информационного обеспечения Балтийского региона, учения прошли успешно. Торпеда, выпущенная «Калмыкией», была уничтожена.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Бывшую жену Джигарханяна приговорили к 250 часам обязательных работ
  2. В Северодвинске учительница избивала школьников скакалкой
  3. Глава Карелии прокомментировал «эмоциональную» переписку о судьбе детского сада

Эти новости могут вас заинтересовать

Потерявший семью Востриков опубликовал вырезанные кадры начала пожара в ТЦ

Избиение футболистами арбитра в Индонезии за назначенный пенальти попало на видео

Аргентинские болельщики избили хорвата на стадионе Нижний Новгород во время матча ЧМ (Видео)

Правозащитники рассказали об атаке дронов на военную базу Хмеймим

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках