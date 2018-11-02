Министры ЕС назвали нереалистичной отмену летнего времени в 2019 году

Министры транспорта Евросоюза заявили в понедельник в австрийском городе Грац о том, что невозможно выполнить предложение Европейской комиссии, связанное с отменой летнего времени в следующем году, так как осталось множество разногласий по поводу того, как реализовать эту идею.

Министры подчеркнули, что возникли значительные проблемы с реализацией данного предложения, согласно которому европейцам нужно будет отказаться от ежегодного ритуала по переводу времени на один час вперед весной и на один час назад осенью.

«Если мы сделаем это уже в 2019 году, как предложила Комиссия, то большинство стран-участниц не поддержит наше решение», – отметил австрийский министр транспорта Норберт Хофер в начале неофициальной встречи глав соответствующих министерств из ЕС.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, срок полномочий которого истекает весной следующего года, анонсировал вышеуказанное предложение в августе 2018 года.

План, который является демонстрацией возможности Комиссии реагировать на заботы граждан, был составлен после проведения онлайн-консультации, во время которой было получено около 4,6 миллиона откликов.

Но реализация этого предложения может быть затруднена, если соседние страны решат сделать иной выбор по данному вопросу и не оставаться навсегда на летнем и зимнем времени.

«Мы должны действовать аккуратно, чтобы по всей Европе не начали появляться ловушки, связанные с часовыми поясами», – отметил Хофер в понедельник. Он также предложил начать проводить изменения в 2021 году. Его идея была положительно воспринята большинством министров.

Комиссар Евросоюза по транспорту Виолета Бульц выразила надежду, что страны-участницы объединения смогут достичь общей позиции по этому вопросу, до того как пройдет официальная встреча министров транспорта, запланированная на начало декабря.

«Необходимо больше дебатов»

Хофер сообщил, что хоть большинство стран-участниц согласны с отменой летнего времени, а Австрия желает поскорее ввести соответствующие изменения, однако 2019 год все равно выглядит слишком амбициозной датой.

«В некоторых областях потребуются специальные технические подготовки… например, в авиационной промышленности отмечают, что на подготовительные работы у них уйдет как минимум 18 месяцев», – отметил Хофер, позднее объяснив, что это связано с возможным воздействием изменений часовых поясов на посадочные площадки авиакомпаний.

Он добавил, что компьютерные компании тоже заявили о необходимости дополнительного времени на обновление операционных систем.

В то время как несколько министров с энтузиазмом говорили о прекращении практики перевода часов в 2019 году, другие были настроены более скептически.

«Нам нужно провести широкую общественную дискуссию по этому поводу… мы еще не занимались этим, поэтому нам требуется больше времени, чтобы узнать позицию датчан», – сообщил министр транспорта Дании Оле Бирк Олесен.

«У нас нет информации о том, во сколько обойдется данное решение, вне зависимости от того, какой выбор мы сделаем», – добавил глава ведомства.

«Брексит» — новая головная боль?

Хофер отметил, что три страны выразили скептицизм по поводу данных изменений во время проведенной встречи: Польша, Швеция и Великобритания.

«Британцам, разумеется, проще, живя на GMT (среднее время по Гринвичу – прим. ред.)», – с улыбкой сообщил Хофер.

Несмотря на то, что Великобритания планирует покинуть ЕС в марте 2019 года, заявленная британским правительством позиция по сохранению летнего времени может привести к еще одной головной боли для Евросоюза вдоль ирландской границы.

Если Ирландия последует своим коллегам из ЕС, то это приведет к появлению разницы во времени между ней и Северной Ирландией, которая будет длиться ежегодно на протяжении шести месяцев.

Сторонники летнего времени заявляют, что более продолжительные дневные часы летом помогают экономить энергию и повышают производительность. Однако Хофер отметил, что экономия электроэнергии оказывается минимальной, а перевод часов два раза в год отрицательно влияют на здоровье.