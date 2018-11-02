Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
НАУКА

Министры ЕС назвали нереалистичной отмену летнего времени в 2019 году

Дата:
категория: НАУКА, Эксклюзив

Министры транспорта Евросоюза заявили в понедельник в австрийском городе Грац о том, что невозможно выполнить предложение Европейской комиссии, связанное с отменой летнего времени в следующем году, так как осталось множество разногласий по поводу того, как реализовать эту идею.

Министры подчеркнули, что возникли значительные проблемы с реализацией данного предложения, согласно которому европейцам нужно будет отказаться от ежегодного ритуала по переводу времени на один час вперед весной и на один час назад осенью.

«Если мы сделаем это уже в 2019 году, как предложила Комиссия, то большинство стран-участниц не поддержит наше решение», – отметил австрийский министр транспорта Норберт Хофер в начале неофициальной встречи глав соответствующих министерств из ЕС.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, срок полномочий которого истекает весной следующего года, анонсировал вышеуказанное предложение в августе 2018 года.

План, который является демонстрацией возможности Комиссии реагировать на заботы граждан, был составлен после проведения онлайн-консультации, во время которой было получено около 4,6 миллиона откликов.

Но реализация этого предложения может быть затруднена, если соседние страны решат сделать иной выбор по данному вопросу и не оставаться навсегда на летнем и зимнем времени.

«Мы должны действовать аккуратно, чтобы по всей Европе не начали появляться ловушки, связанные с часовыми поясами», – отметил Хофер в понедельник. Он также предложил начать проводить изменения в 2021 году. Его идея была положительно воспринята большинством министров.

Комиссар Евросоюза по транспорту Виолета Бульц выразила надежду, что страны-участницы объединения смогут достичь общей позиции по этому вопросу, до того как пройдет официальная встреча министров транспорта, запланированная на начало декабря.

«Необходимо больше дебатов»

Хофер сообщил, что хоть большинство стран-участниц согласны с отменой летнего времени, а Австрия желает поскорее ввести соответствующие изменения, однако 2019 год все равно выглядит слишком амбициозной датой.

«В некоторых областях потребуются специальные технические подготовки… например, в авиационной промышленности отмечают, что на подготовительные работы у них уйдет как минимум 18 месяцев», – отметил Хофер, позднее объяснив, что это связано с возможным воздействием изменений часовых поясов на посадочные площадки авиакомпаний.

Он добавил, что компьютерные компании тоже заявили о необходимости дополнительного времени на обновление операционных систем.

В то время как несколько министров с энтузиазмом говорили о прекращении практики перевода часов в 2019 году, другие были настроены более скептически.

«Нам нужно провести широкую общественную дискуссию по этому поводу… мы еще не занимались этим, поэтому нам требуется больше времени, чтобы узнать позицию датчан», – сообщил министр транспорта Дании Оле Бирк Олесен.

«У нас нет информации о том, во сколько обойдется данное решение, вне зависимости от того, какой выбор мы сделаем», – добавил глава ведомства.

«Брексит» — новая головная боль?

Хофер отметил, что три страны выразили скептицизм по поводу данных изменений во время проведенной встречи: Польша, Швеция и Великобритания.

«Британцам, разумеется, проще, живя на GMT (среднее время по Гринвичу – прим. ред.)», – с улыбкой сообщил Хофер.

Несмотря на то, что Великобритания планирует покинуть ЕС в марте 2019 года, заявленная британским правительством позиция по сохранению летнего времени может привести к еще одной головной боли для Евросоюза вдоль ирландской границы.

Если Ирландия последует своим коллегам из ЕС, то это приведет к появлению разницы во времени между ней и Северной Ирландией, которая будет длиться ежегодно на протяжении шести месяцев.

Сторонники летнего времени заявляют, что более продолжительные дневные часы летом помогают экономить энергию и повышают производительность. Однако Хофер отметил, что экономия электроэнергии оказывается минимальной, а перевод часов два раза в год отрицательно влияют на здоровье.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Шведский парк дикой природы усыпит всех своих волков
  2. Земные океаны поглотили на 60 процентов больше тепла, чем считалось ранее
  3. Ученые научили искусственный интеллект распознавать галактики

Эти новости могут вас заинтересовать

Найдено древнее изображение Конфуция

NASA показало редкий снимок поверхности Марса

От чего умерла Люси?

Эксперты опубликовали видео с самыми странными катаклизмами 2018 года

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках