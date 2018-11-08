Милонов призвал отдать исполнителей Noize MC и Монеточку психиатрам на опыты

Виталий Милонов, народный избранник РФ, отметил, что таких современных певцов как Монеточка и Noize MC нужно закрывать в психиатрических лечебницах и проводить на них опыты.

Данное заявление парламентарий сделал, когда начал критиковать композицию под названием «Чайлдфри», исполненную Монеточкой вместе с рэпером Noize MC. Текст этой песни напомнил Милонову слова Ганнибала Лектера, маньяка из кинокартины «Молчание ягнят», так как в нем говорится о том, что смерть лучше выживания. Депутат также добавил, что Федор Достоевский из-за таких стихотворений плачет и переворачивается в гробу, так как «ему стыдно» их слушать. По его мнению, такие исполнители могут пригодиться лишь для проведения над ними опытов в области психиатрии – «врачи должны вкачивать им лекарства и смотреть, потекла ли слюна».

Народный избранник решил также осудить рэп-исполнителя за кличку, которая не подходит текущим реалиям в России. Он считает, что называть себя так может только американский исполнитель где-нибудь в Нью-Йорке, а ему нужно зваться просто «Ванькой». В СМИ отмечают, что Милонов уже не впервые выступает с критикой певцов, пользующихся популярностью у подростков – он предлагал садить их на пятнадцать суток за бранные слова в композициях.