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КОСМОС

Маск пообещал главе NASA больше не баловаться марихуаной

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категория: КОСМОС

Джим Брайденстайн, руководитель «НАСА», побеседовал с Илоном Маском, главой SpaceX, касательно его курения марихуаны во время прямой трансляции.

Начальник космического агентства отметил, что подобные действия вызывают недоверие к человеку, организация которого собирается отправлять астронавтов в космос. Он добавил, что Маск осознал неправильность своего поступка и пообещал, что больше не будет баловаться наркотическими веществами. Миллиардер также сказал, что не станет показываться на людях с алкогольными напитками.

Известный американский предприниматель скурил косячок с легким наркотиком в начале сентября этого года в рамках прямого эфира одного из интернет-шоу. Он сразу добавил, что не курит марихуану на постоянной основе.

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