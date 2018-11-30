Маск пообещал главе NASA больше не баловаться марихуаной

Джим Брайденстайн, руководитель «НАСА», побеседовал с Илоном Маском, главой SpaceX, касательно его курения марихуаны во время прямой трансляции.

Начальник космического агентства отметил, что подобные действия вызывают недоверие к человеку, организация которого собирается отправлять астронавтов в космос. Он добавил, что Маск осознал неправильность своего поступка и пообещал, что больше не будет баловаться наркотическими веществами. Миллиардер также сказал, что не станет показываться на людях с алкогольными напитками.

Известный американский предприниматель скурил косячок с легким наркотиком в начале сентября этого года в рамках прямого эфира одного из интернет-шоу. Он сразу добавил, что не курит марихуану на постоянной основе.