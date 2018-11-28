Мария Захарова иронично прокомментировала вызов посла России в МИД Эстонии

Происшествие с захватом украинских суден российскими катерами погранслужбы ФСБ, случившееся в Керченском проливе, привлекло внимание властей Эстонии.

Эстонские власти таким образом пытаются напомнить о себе. Об этом написала на своей официальной странице в соцсети Facebook представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя тот факт, что правительство вызвало посла России в МИД Эстонии.

В своем посте Захарова отметила, что у Эстонии нет выхода в Черное море и то, что вклад самой страны в урегулирование международных конфликтов минимальный.

«Видимо, пока дипломаты Эстонии не в курсе, что их страна не имеет выхода к Черному морю, и что корабли тоже не их, да и вклад Таллина в урегулирование международных проблем в целом заметен мало. Но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о своем существовании», — написала Мария Захарова в соцсети.

Стоит напомнить, что ранее посол РФ в Таллине Александр Петров был вызван в МИД Эстонии из-за инцидента, произошедшего в Керченском проливе между российскими и украинскими кораблями. Представители эстонского ведомства призвали российские власти освободить украинские корабли и их экипаж. Также было отмечено, что Россия должна гарантировать свободный проход кораблей Украины и других стран через Керченский пролив в соответствии с международным правом.