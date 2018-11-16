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В ФОКУСЕ

Летчики Су-57 начали тестировать новые противоперегрузочные костюмы

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категория: В ФОКУСЕ

Издание РИА Новости, сославшись на собственные источники ОПК России, отмечает, что российские пилоты боевых самолетов Су-57 пятой генерации принялись за тестирование новейших противоперегрузочных костюмов.

По словам собеседника издания, заводские тесты остались далеко позади, поэтому в настоящее время проводятся госиспытания, являющиеся завершающим этапом проверки любого нового снаряжения. Он добавил, что летчики уже летают в данной экипировке, которая является цельным комбинезоном, включающим в себя носки и перчатки. Когда появляются перегрузки, этот костюм в автоматическом режиме начинает обжимать живот, руки и ноги человека, давая тем самым крови продолжать поступать в мозг. В результате снижается риск потери сознания у пилота.

Неизвестно, когда будут завершены текущие испытания. Ясно лишь, что после их проведения стартует серийный выпуск нового снаряжения. Весной говорилось о том, что военным были переданы пять подобных наборов, а тестирование продлится как минимум шесть месяцев. Еще один источник отметил, что специалисты НПП «Звезда» создали для нового истребителя уникальную систему спасения, интегрированную в катапультное сидение.

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