Корабли Черноморского флота в Крыму и Новороссийске подняли по тревоге

Официальный представитель Минобороны России Алексей Рулев сообщил, что по учебной тревоге были подняты корабли Черноморского флота, базирующиеся в Севастополе и Новороссийске.

Экипажи кораблей провели тренировку выхода судов из пунктов базирования и постановления их на боевое дежурство. Также были отработаны навыки ведения боя против нападения авиационного условного противника.

В учения приняли участие основные корабли Черноморского флота. Всего было задействовано около пятнадцати судов, среди которых: сторожевые корабли«Пытливый» и «Сметливый», ракетный крейсер «Москва» и МРК «Вышний Волочек».