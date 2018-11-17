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В ФОКУСЕ

Корабли Черноморского флота в Крыму и Новороссийске подняли по тревоге

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категория: В ФОКУСЕ

Официальный представитель Минобороны России Алексей Рулев сообщил, что по учебной тревоге были подняты корабли Черноморского флота, базирующиеся в Севастополе и Новороссийске.

Экипажи кораблей провели тренировку выхода судов из пунктов базирования и постановления их на боевое дежурство. Также были отработаны навыки ведения боя против нападения авиационного условного противника.

В учения приняли участие основные корабли Черноморского флота. Всего было задействовано около пятнадцати судов, среди которых: сторожевые корабли«Пытливый» и «Сметливый», ракетный крейсер «Москва» и МРК «Вышний Волочек».

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