Коди Фризен поставил перед собой цель повысить доступность чистой питьевой воды

Невозможно представить себе счастливую, здоровую и продуктивную жизнь без чистой воды. Однако стихийные бедствия, загрязнения и засухи оказывают катастрофическое воздействие на источники питьевой воды во всем мире. Поэтому создание безграничного доступа к чистой питьевой воде является одной из величайших целей человечества.

«Во всем мире около 2,1 миллиарда человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. На одном только африканском континенте женщины и девочки тратят почти 40 миллиардов часов в год на сбор нужного количества воды. Все они испытывают так называемый водный стресс, который в лучшем случае приводит к огромным тратам и неудобствам, а в худшем – к смерти», – отмечает Коди Фризен, генеральный директор компании Zero Mass Water, занимающейся разработками в области воды.

Основное видение компании Zero Mass Water, созданной Фризеном в 2014 году, заключается в том, чтобы повысить качество воды для всех людей на планете, а также превратить ее в неограниченный ресурс. Первым детищем организации стал так называемый ИСТОЧНИК – гидропанель, которая создает очищенную воду из водяного пара в воздухе. Панель базируется на фотоэлектрических элементах, которые преобразуют пар в жидкость. Она способна работать независимо от любых других источников энергии, создавая питьевую воду там, где ее относят к дефицитным ресурсам.

Устраняя необходимость в пластиковой упаковке, отрицательно воздействующей на экологию планеты, даже две гидропанели могут значительно сократить объем пластиковых отходов, эквивалентный 100 000 бутылкам, предназначенным для разлива воды. Концепция Фризена по улучшению жизни резонирует с безотходной политикой Hyundai, которую компания воплотила в своей новой технологии – трансмиссия с двойным сцеплением EcoShift. Это новшество позволяет беспрерывно подавать энергию от двигателя к трансмиссии, повышая эффективность использования топлива.

Уже более десяти лет назад Фризена многие знали как успешного новатора, пытающегося создать светлое будущее для всех людей. В 2007 году он стал соучредителем Fluidic Energy, чтобы выпустить в продажу собственный дизайн перезаряжаемой металлической воздушной батареи. Его вариант способен хранить в 10 раз больше энергии, чем литий-ионные устройства, и при этом стоят дешевле. Он вошел в список 35 лучших новаторов планеты уже в возрасте 35 лет, составленный Массачусетским технологическим институтом в 2009 году.

Избавление от бедствий является главной задачей для Фризена. Он инвестировал в такие засушливые зоны как Австралия и Кейптаун, а также в отдаленные острова, например, Вануату, установив на них свои ИСТОЧНИКи. В 2017 году ураган Мария практически полностью опустошил Пуэрто-Рико, оставив половину населения без доступа к питьевой воде. Команда Фризена установила два массива из шести гидропанелей в Утуадо. Всего было размещено 30 устройств, которые обеспечивали чистой питьевой водой всех нуждающихся, в особенности беременных женщин, детей и пожилых людей.

Использование панелей постоянно расширяется – в настоящий момент времени их размещают в 16 странах. Следуя собственной философии о том, что любой человек имеет право на чистую воду, вне зависимости от своего социального положения, Фризен надеется, что в будущем ему удастся очистить воду для каждого человека на Земле.