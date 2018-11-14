Тарас Черновол, бывший парламентарий Украины и экс-начальник избирательного штаба Виктора Януковича, во время беседы с журналистами отметил, что Киеву нужно устроить блицкриг, главная задача которого будет заключаться в захвате Москвы.

Экс-депутат сделал данное заявление при комментировании выборов, проходящих в ДНР, и ответных действий Украины. По его словам им сейчас не удастся завоевать эти земли, так как завершить блицкриг нужно на Красной площади, а не в Донецке. Разумеется, страна к подобному не готова, из-за чего Киеву приходится использовать дипломатию и политику санкций, считает Черновол.

Украинские депутаты уже не в первый раз высказываются о захвате Российской Федерации. К примеру, Игорь Мосийчук ранее отметил, что Россия будет полностью оккупирована Киевом. Он также добавил, что россияне празднуют 4 ноября освобождение не от польских захватчиков, а от казаков из Украины.

Что касается выборов руководителей и народных избранников в ДНР и ЛНР, то они состоялись в минувшее воскресенье. В Киеве сообщили, что не станут признавать их. Дмитрий Песков, пресс-секретарь лидера РФ, при этом заявил, что выборы прошли в полном соответствии с минскими соглашениями.