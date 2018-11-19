Киевляне назвали провальной работу Кличко на посту мэра

Украинским телевизионным каналом NewsOne было решено провести опрос, связанный с оценкой деятельности Виталия Кличко на должности мэра Киева. В результате киевляне негативно оценили его работу.

Зрители должны были дать ответ на один единственный вопрос: «Кличко оказался хорошим или плохим мэром украинской столицы?». В телестудию позвонили почти 8 тысяч человек и 95 процентов из них дали отрицательный комментарий о деятельности градоначальника. Телеведущий отметил, что это показывает провальную политику мэра. Он также назвал его команду настоящей киевской бедой.

Виталий Кличко является бывшим профессиональным боксером. Его избрали на должность главы города около четырех лет назад. Через два года должны будут пройти новые выборы мэра Киева, и Кличко уже сообщил, что собирается принять в них участие.