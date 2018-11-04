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В ФОКУСЕ

Каскадер из Казахстана умер после выполнения трюка с «повешением»‍

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категория: В ФОКУСЕ

Во время выполнения трюка скончался знаменитый казахстанский каскадер Касым Жумагужин. Шоу было организовано в ночном клубе Алматы в честь праздника Хеллоуин.

Как передает источник, Касым решил исполнить смертельно опасный трюк, который представлял из себя весящую мумию на веревке. Первое время все шло как задумывалось. В процессе выполнения трюка, каскадер подавал своим напарникам знаки, что с ним все в порядке. У каждого каскадера присутствуют свои жесты, которые сигнализируют о текущем состоянии трюкача. Но, по истечении 15-ти минут, спустив Касыма с 3-х метровой высоты, напарники сразу обратили внимание на внешний вид каскадера, которое уже на тот момент было в критичном состоянии.

До приезда врачей Касым находился еще в сознании, но при этом не мог двигаться. На месте происшествия медики попытались вернуть жизнь пострадавшему, но безуспешно.

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