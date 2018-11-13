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В ФОКУСЕ

Капитан ФСИН пожаловалась Бастрыкину на издевательства со стороны начальства

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категория: В ФОКУСЕ

Екатериной Шакуровой, капитаном ФСИН по Челябинской области, был размещен видеоролик, в котором она обращается к Александру Бастрыкину, главе СК РФ, и Геннадию Корниенко, начальнику ФСИН, с жалобами о том, что начальство избивает ее и пытается уволить.

Соответствующая запись была размещена на интернет-портале российской Ассоциации адвокатов, решившей взяться за дело Шакуровой. Женщина отмечает, что она была избита в рабочем кабинете, в котором присутствовал ее начальник. Он не стал пресекать насилие по отношению к своему подчиненному. Капитан смогла записать произошедшее на свой диктофон. По ее словам, в аудиозаписи можно услышать нецензурные слова и звуки избиения. Было открыто уголовное дело, в котором избивающий и его руководитель признались в своих незаконных действиях, однако следователи затем прекратили уголовное преследование, посчитав, что состав преступления отсутствует.

В опубликованном видео Шакурова призывает наказать виновных, сумевших уклониться от наказания. На сайте Change.org ею была создана петиция, в которой она в подробностях рассказала о том, что произошло с ней на работе за последние годы. Согласно ее словам, когда она вышла из декретного отпуска, то к ней пришел руководитель отдела охраны и сказал, что ей следует уволиться по собственному желанию. В то время женщина в одиночку воспитывала двух детей. С этого у нее и начался конфликт с начальством.

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