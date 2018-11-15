Кадыров подарил Mercedes отжавшемуся более 4 тыс раз пятилетнему мальчику

Рамзан Кадыров, руководитель чеченского региона, решил подарить автомобиль марки Mercedes-Benz пятилетнему ребенку, сумевшему выполнить свыше 4000 отжиманий.

По словам Джамбулата Умарова, одного из министров Чечни, рекорд мальчика не засчитали, однако глава республики все равно решил передать ему в качестве подарка автомобиль. Модель машины все еще неизвестна. Он добавил, что фиксацией рекорда занимался Мусса Ханариков, руководитель Министерства спорта в регионе, который лично снял упражнение ребенка на камеру.

Ранее глава спортивного ведомства заявил, что на выполнение 4105 отжиманий от пола у мальчика ушло примерно 146 минут. Однако представители российской Книги рекордов не стали официально засчитывать это достижение из-за возникновения у них некоторых вопросов.