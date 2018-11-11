К Земле приближается мертвая комета в форме черепа

Сегодня, 11 ноября, к нашей планете должен будет приблизиться космический объект 2015 TB145, форма которого частично напоминает человеческий череп. Данная информация была опубликована журналистами портала Space.com.

Астероид окажется на расстоянии в 38 000 000 километров от Земли, а это равно четверти астрономической единицы, которая составляет примерно 150 000 000 километров (дистанция от нас до Солнца). В предыдущий раз данное небесное тело астрономы зафиксировали три года назад в середине осени. Он подлетел к нашему миру на 480 000 километров, поэтому его можно было увидеть даже в любительские телескопы или качественные бинокли. Именно тогда ученые и сделали несколько фотоснимков этой «кометы смерти».

Специалисты отмечают, что данный астероид, скорее всего, представляет собой выродившуюся («мертвую») комету, у которой пропали все летучие вещества. К тому же она лишилась своего хвоста по причине близких подлетов к небесному светилу. Эксперты относят его к потенциально опасным телам, в список которых обычно попадают объекты диаметром более 100 метров, приближающихся к Земле на расстояние меньше 7 500 000 километров. В следующий раз он приблизится к нашей планете в 2082 году.