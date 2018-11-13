Израиль опубликовал видео авиаудара по штаб-квартире ХАМАС

Представителями израильской армии обороны в сети Интернет был размещен видеоролик, на котором демонстрируется нанесение мощного авиаудара по штаб-квартире, принадлежащей движению ХАМАС и расположенной в секторе Газа.

В сообщении от военных Израиля говорится о том, что в разрушенном сооружении члены ХАМАС занимались сбором информации, необходимой им для осуществления нападений на израильских граждан. Разведывательный штаб находился неподалеку от местного учебного учреждения. За последние несколько дней израильтяне нанесли авиаудары по множеству объектов, находящихся на территории сектора Газа – было уничтожено около 70 целей.

Данная атака стала ответом на запуск палестинцами свыше 300 ракет по Израилю, из которых удалось перехватить только 70 снарядов. В результате этого массированного обстрела погиб один израильтянин и еще более пятидесяти получили различные ранения. Многие ракеты упали на город Ашкелон, расположенный в южной части страны. В рамках ответного удара израильские летчики смогли взорвать студию, принадлежащую телевизионному каналу Al-Aqsa TV, являющемуся официальным средством массовой информации ХАМАС. При этом умерли трое жителей Палестины.