Интерьер в стиле Лофт

Если вы считаете себя творческой натурой и думаете, что на дизайн вашей квартиры не должно уделяться много внимания и он не должен отвлекать, то такой интерьер, как Лофт, как раз для вас. В переводе с английского “loft” значит чердак, верхний этаж складского или фабричного помещения.

Многие слышали о таком направлении, однако не все правильно его трактуют. Лофт имеет две основных концепции. Первая, это брутальная, заводская, вторая, студийная. Интерьер напоминает ремонт мастерской, но в сочетании с современными новинками и коктейлем из разных стилей. В дизайне используют, в основном, темные оттенки. Коричневые, серые, черные, дымчатые. Итак, для брутальной концепции, характерна неопрятность. Грубая мебель, видимость постоянного ремонта, старые, ржавые батареи, не обработанные проемы окон и дверей. Материалы же сочетаются в самых разнообразных вариациях. То, что казалось не совместимым, здесь наоборот. Дерево и камень, кожа и войлок, и так далее. Вместо ровных стен, их обработки, поклейки обоев, что требует затрат времени и средств, в этом стиле, достаточно, просто покрыть стены краской, лаком, и то, что они кривые, наоборот, добавит изюминки, так же как и не закрытые коммуникации, и старый хлам, который завалялся у вас на чердаке, мебель под старину. Также не стоит забывать и о стульях, выполненных в стиле Лофт, которые можно заказать здесь: https://stulyev.net/stulya/loft-vintazh/barnye-stulya-loft/

Что касается студийного Лофта, то к нему подбирается прилагательное — богемный. Здесь присуща противоположность безумству брутальной концепции, аккуратность и продуманность подачи каждого предмета, присутствует упорядоченность. Его слоган: «Легкость и простор». «Небрежности», совсем немного, светлая, новая мебель. Декор из различных арт объектов и открытое пространство без деления на комнаты, а только на зоны. Так же, не закрытые коммуникации, но без ржавых батарей. Цветовая гамма светло-темная.

Разносторонность Лофта предполагает найти своего клиента. Ведь концепции похожи, но в то же время, разные. И каждый человек найдет в них что-то для себя. И именно своей необычностью, Лофт, и привлекает. Такой ремонт не требует больших затрат, но смотрится очень стильно и не «дешево». Решайтесь на эксперименты, ведь поменяв такую, казалось бы, малость, как интерьер, многое может измениться и в вашей жизни.