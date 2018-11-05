Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
ТЕХНОЛОГИИ

Илон Маск показал на видео сверхскоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Дата:
категория: ТЕХНОЛОГИИ

Известным миллиардером из США Илоном Маском был размещен видеоролик в соцсети Twitter, снятый в первом сверхскоростном подземном тоннеле, расположенным прямо под городом Лос-Анджелес.

Раньше американский предприниматель отмечал, что открытие подземного участка состоится в первой половине декабря 2018 года. По словам Маска, он уже смог проехать по всему тоннелю, находящемуся под мегаполисом и построенному The Boring Company. Поездка оказалась «тревожно долгой». Он добавил, что скоро будет проведена вечеринка в честь появления в США нового вида транспорта.

Первая информация о строительстве данного объекта под Лос-Анджелесом появилась в июне этого года. Его реализацией занимается еще одна компания Маска, основанная им около двух лет назад. Согласно текущему плану в Калифорнии и столичном регионе будут построены две ветки тоннелей. Затем аналогичные подземные пути появятся в городе Сан-Франциско или в штате Техас.

Маск уверен, что его сверхскоростной подземный транспорт позволит избавить мегаполисы от пробок. Он добавил, что для строительства подземных путей используется уникальная буровая машина диаметром почти 8 метров и длиной около 122 метров. Ее вес составляет 1,2 тысячи тонн.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Британии выпустят первый в мире гоночный электрический самолет
  2. Ученые научили искусственный интеллект распознавать галактики
  3. Вышло приложение, призванное снизить количество смертей от селфи

Эти новости могут вас заинтересовать

Космический корабль из астероида обещают сделать в NASA

Компания Lenovo приступила к разработке нового ноутбука Miix 520

Во время тестов был замечен неизвестный прототип Volkswagen

Создан новый бионический протез, способный самостоятельно определять силу сжатия

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках