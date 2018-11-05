Илон Маск показал на видео сверхскоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Известным миллиардером из США Илоном Маском был размещен видеоролик в соцсети Twitter, снятый в первом сверхскоростном подземном тоннеле, расположенным прямо под городом Лос-Анджелес.

Раньше американский предприниматель отмечал, что открытие подземного участка состоится в первой половине декабря 2018 года. По словам Маска, он уже смог проехать по всему тоннелю, находящемуся под мегаполисом и построенному The Boring Company. Поездка оказалась «тревожно долгой». Он добавил, что скоро будет проведена вечеринка в честь появления в США нового вида транспорта.

Первая информация о строительстве данного объекта под Лос-Анджелесом появилась в июне этого года. Его реализацией занимается еще одна компания Маска, основанная им около двух лет назад. Согласно текущему плану в Калифорнии и столичном регионе будут построены две ветки тоннелей. Затем аналогичные подземные пути появятся в городе Сан-Франциско или в штате Техас.

Маск уверен, что его сверхскоростной подземный транспорт позволит избавить мегаполисы от пробок. Он добавил, что для строительства подземных путей используется уникальная буровая машина диаметром почти 8 метров и длиной около 122 метров. Ее вес составляет 1,2 тысячи тонн.