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В ФОКУСЕ

«Ил» постарается ускорить выпуск военных транспортников Ил-76МД-90А

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категория: В ФОКУСЕ

Представители Авиационного предприятия им. Ильюшина сообщили о том, что уже в нынешнем году на заводе будет введена новая сборочная линия, которая даст возможность значительно увеличить скорость выпуска транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

В компании отмечают, что открытие новой автоматизированной линии произойдет в следующем году, однако ее опытное использование начнется уже в текущем. Ранее Юрий Таросов, технический руководитель завода, заявил, что на ульяновском предприятии уже принялись за монтаж двух роботизированных систем, каждая из которых осуществляет стыковку крыльев, хвостов и фюзеляжей воздушных судов, а также шести автоматических установок, предназначенных для интегрирования электронных систем и двигателей.

Глава технического отдела добавил, что новая технология позволит намного уменьшить время на совершение наиболее важных операций по сборке авиатехники и при этом повысить их качество. Согласно его словам во время проектирования сборочной линии специалисты заранее внедрили в нее цифровую информационную систему, с помощью которой и происходит управление новым устройством. Что касается военного транспортника, то он предназначен для региональных грузоперевозок. Этот самолет может перевозить грузы массой до 60 тонн.

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