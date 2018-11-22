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В ФОКУСЕ

Хакеры распространили в Сети интимные снимки 17-летней девушки

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категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники СК РФ по Волгоградской области пытаются найти лиц, которые причастны к публикации интимных фото- и видеоматериалов 17-летней девушки.

Местная жительница хранила фотоснимки и ролики для своего парня на мобильном устройстве, а также отправляла их ему в соцсети. Однако хакерам, судя по всему, удалось взломать ее страницу и украсть все материалы интимного характера. В результате весной 2018 года в полицию было подано заявление о том, что неизвестные незаконно опубликовали в Сети личные данные несовершеннолетней девушки.

Наталия Куницкая, работница региональной СУ СК России, заявила, что было заведено уголовное дело по статье 242.1 УК РФ. Было выяснено, что злоумышленники взломали страничку девушки, а затем без ее ведомо распространили фотографии в Интернете.

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