Грузовой автоломбард – это узкоспециализированная организация, выдающая деньги под залог транспорта, причем возьмут авто как новое, так и с пробегом. Однако есть ограничения, если спецтехника не на ходу или побывавшая в аварии, то ее нельзя использовать в качестве залога. Прежде чем выдать солидную сумму технику осмотрят на предмет наличия поломок, пробега, на оценку повлияет год выпуска, марка, модель. Специалист грузового автоломбарда АвтоВыкуп-24 Дмитрий Воропаев рассказал об условиях работы организации:

После оценки техники и выплаты денег клиенту автомобиль помещается на специализированную охраняемую стоянку; В обязательном порядке составляется акт приема-передачи ТС, где указывается пробег, наличие повреждений и другая информация, считающаяся важной; Работа организации абсолютно законна, с клиентом заключается договор на оказание услуг; Случаи отказов минимальны, все зависит от состояния ТС.

Документы для получения кредита под залог грузового автомобиля

Получить заем в банке не всегда представляется возможным, особенно, если речь идет о крупной сумме. Деньги, которые вы можете получить, заложив в грузовой автоломбард спецтехнику, могут пойти на расширение бизнеса или решение каких-то финансовых проблем. Мы примем грузовой автомобиль импортного производства и выплатим достойную сумму сразу. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

Техпаспорт ТС и справку из ГИБДД; Паспорт владельца; Страховой полис; Права на транспорт.

Daewoo Novus 19 тонн c КМУ Z-ton 1205 (12тонн): особенности модели и слабые стороны

Надежная и многофункциональная современная спецтехника пришла на смену старым авто, у каждой из которых было одно единственное предназначение. Компания Дэу выпустила кран-манипулятор Daewoo Novus – это спецтехника, которая способна трудится не только в строительной сфере. На шасси можно устанавливать разное оборудование: пассажирскую кабину для проведения ремонта сооружений на большой высоте, для контроля за ходом работ, для восстановления линий электропередач, из нее можно производить ремонт фасадов, покраску высотных сооружений и многое другое. Установка на шасси крана-манипулятора с грузоподъемностью 12 тонн и с высотой подъема 24,5 м, вылет стрелы 21 метр поможет при погрузке и выгрузке сэкономить на найме крана, как отдельной единицы техники. Грузоподъемность самого шасси – 19 тонн. Бортовой грузовик с манипулятором обладает следующими техническими характеристиками:

Объем двигателя – 10 964 куб. см., потребляет дизельное топливо; Механическая трансмиссия; Привод 8х4; 6 цилиндров.

Дополнительная информация

Автоломбард – это выгодный и безопасный способ срочно получить деньги без продажи своего имущества. Сумма, полученная под залог автомобиля, достигает 90% от реальной стоимости спецтехники на сегодняшний день. Поскольку такой транспорт стоит достаточно много, и вряд ли возможно оформить кредит на такую же сумму, то обращение в ломбард АвтоВыкуп-24 поможет решить возникшие проблемы. Если в вашем распоряжении есть импортная спецтехника, и вам срочно нужны деньги, то наш ломбард охотно выдаст наличность под ее залог. Услугой могут воспользоваться жители столицы и Московской области, все подробности можно узнать по телефону 8-926-799-64-44, либо через форму обратной связи на сайте avtovukup-24.ru.