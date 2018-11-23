Голикова озвучила одно из главных условий роста рождаемости в России

Во время беседы с журналистами Татьяна Голикова, российский вице-премьер, рассказала о том, что на рождаемость сильно влияет доступность жилья.

Согласно мнению высокопоставленной чиновницы при наличии своего дома или квартиры у семьи появляется чувство уверенности в завтрашнем дне, что приводит ее к решению завести ребенка. Она также заявила, что при возникновении жилищной темы появляется ипотечный вопрос. Многие родители задумываются о том, смогут ли они потянуть сразу двух детей при наличии ипотеки, и, в конце концов, решают подождать до ее полного погашения.

Затем Голикова отметила, что даже при учете недавнего падения общий коэффициент рождаемости в стране выглядит лучше, чем в странах Европы. Ранее Владимир Путин сообщил, что необходимо активно работать по уменьшению смертности и повышению рождаемости, так как через 14 лет проявятся последствия демографического спада, который наблюдался в 90-х годах прошлого столетия.