Глава Карелии прокомментировал «эмоциональную» переписку о судьбе детского сада

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал свой резкий отказ местной жительнице Анне Власовой в открытии детского сада. Как сообщил политик, он повел себя так из-за эмоционального срыва. Слова Парфенчикова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщил глава Карелии, он извинился за свой ответ перед Власовой и считал, что конфликт был исчерпан ещё 4 сентября текущего года.

«С 4 сентября мы не общались. Моя страница для Анны по-прежнему открыта. Никаких черных списков нет для нее. Это был минутный эмоциональный срыв. Я себя не оправдываю. Но я тоже человек», — сказал он.

Также Парфенчиков сообщил о том, что он не удалял местную жительницу из друзей в соцсети после переписки. По его словам, это была дезинформация. Политик добавил, что у властей нет возможности открыть детский садик для одного-двух детей, а здание, в котором ранее был детсад, было закрыто из-за аварийного состояния.

В заключении Парфенчиков сообщил, что они пришли с Анной Власовой к соглашению. Женщина согласилась, что со следующего года, когда ребенку исполнится полтора года, жительница будет возить его вместе со старшим сыном в детсад, расположенный в Суоярви.

Стоит напомнить, что конфликт между местной жительницей и главой Карелии произошел в сентябре в соцсети «ВКонтакте». По слова женщины, в сентябре у неё появилась необходимость выйти на работу, но она не смогла этого сделать из-за двоих детей, которых ей не было с кем оставить. В поселке Суоеки, где живет семья Власовых, ранее закрыли детсад и школу. Женщина обратилась за помощью к губернатору, на что тот в грубой форм высказался и посоветовал местной жительнице обратиться за помощью к няньке или родственникам. В конце он добавил, что с подобными вопросами к нему обращаться бесполезно.