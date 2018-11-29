Гиперзвуковые ракеты «Циркон» испытают с подлодок и кораблей в 2019 году

Представители российского ОПК заявили журналистам, что в следующем году гиперзвуковые снаряды «Циркон», предназначенные для уничтожения морских целей, будут протестированы с субмарин и кораблей.

Ракетная установка, оборудованная новыми снарядами, является одной из последних разработок конструкторов из РФ. Она создается специалистами «НПО машиностроения». Однако в самой компании отказались комментировать информацию, полученную от источников.

Согласно техническим характеристикам ракеты ее максимальная скорость составляет около 4-6 Махов (более 4-6 тысяч км/ч), а дальность полета – до 500 километров. В СМИ сообщают, что «Цирконы» в будущем будут установлены на ракетные корабли «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий».