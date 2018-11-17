Газманов рассказал о своей любви к русскому мату

Известный исполнитель Олег Газманов из РФ в рамках одной из программ телевизионного канала НТВ заявил, что очень любит и лелеет русский мат, однако не станет материться со сцены ради хайпа.

По словам певца, мат необходимо использовать только при спорах, а не в обычной речи. Он добавил, что дети, к примеру, сейчас просто разговаривают матом, что значительно снижает заложенную в него силу. Музыкант уверен, что из уст женщин и детей матерные слова звучат мерзко, а мужчин – дерзко.

Газманов также отметил, что в течение трех лет ходил в море, поэтому ему известны такие выражения, что у Сергея Шнурова, солиста музыкального коллектива «Ленинград», уши бы отпали.