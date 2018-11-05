Французы хуже всех владеют английским в Западной Европе

Согласно новому рейтингу, составленному экспертами, французы демонстрируют незначительный прогресс, когда речь заходит об овладении английским языком. По данному показателю они находятся на одном уровне с Ливаном, Филиппинами и Южной Кореей. Если же рассматривать только Западную Европу, то Франция и вовсе окажется на самом дне списка. Но почему так произошло?

Французы никогда не были известны мастерским владением языка Шекспира, Бекхэма и Гарри Поттера и новый международный рейтинг только подтверждает эту информацию, так как Франция в нем оказалась почти на последнем месте.

Индекс владения английским языком (EPI) был разработан специалистами международного образовательного центра Education First (EF). Согласно ему Швеция заняла первое место в рейтинге из 88 стран мира, в которых английский не является национальным языком. Список был составлен на основе результатов тестов, в которых участвовали коренные жители каждой страны.

Франция оказалась на 35-м месте, в группе государств «умеренной компетентности», то есть позади всех остальных стран Западной Европы. Фактически, в европейском регионе хуже чем французы английский язык знают только белорусы, русские, украинцы, грузины, албанцы, турки и азербайджанцы.

Когда речь зашла об уровне владения английским языком в крупных городах мира, то Париж смог попасть на 25-е место, встав на одну строчку с Буэнос-Айресом, Софией, Шанхаем и Сеулом. В самой Франции столица заняла 1-е место по данному параметру. Позади нее оказались только Лион и Лилль. В нижнюю часть рейтинга французских городов попали Марсель и Ницца.

Если рассматривать французские регионы, то лучше всего английским владеют в Пеи-де-ла-Луаре (Земли Луары), расположенным на западе страны. Сразу за ним идет Иль-де-Франс (Парижский регион).

Итак, почему Франция продолжает отставать от остальной Европы в плане владения английским языком? В чем причина того, что она падает в рейтинге уже на протяжении двух последних лет?

В то время как в некоторых источниках указывают множество причин, например, продолжение практики по дубляжу фильмов на французский язык, неэффективные методы преподавания английского в школах и отсутствие контактов с носителями языка, в Education First отмечают, что источник проблемы кроется в общей философии, сложившейся во Франции.

«Сохранение французского языка всегда носило приоритетный характер в стране. Каждый раз, когда английский воспринимается в качестве угрозы национальным языкам, уровень владения им у населения снижается», – отмечается в отчете.

При беседе с журналистами The Local Аделина Превост из Education First сообщила следующее: «Люди все еще больше озабочены тем, насколько хорошо мы говорим на французском, чем на английском языке».

«Наши приоритеты не изменились, поэтому за последние четыре-пять лет ничего не поменялась в уровне владения английским языком во Франции», – добавила Превост.

Поэтому многие специалисты считают, что хоть новый рейтинг и должен дать почувствовать французам себя некомфортно, однако на деле им просто все равно.