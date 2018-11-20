Эксперты назвали возможную причину гибели подлодки «Сан-Хуан»

Аргентинские специалисты назвали возможную причину гибели субмарины San Juan, воссоздав сценарий ее затопления. Соответствующая информация была размещена национальными СМИ.

Согласно опубликованным сведениям первое возгорание на подводном корабле могло появиться за сутки до его гибели – 14 ноября прошлого года. Эксперты считают, что оно, вероятнее всего, было спровоцировано попаданием жидкости в батареи сквозь вентиляционные проходы. Потом субмарина поднялась на поверхность, подводники осуществили ремонт, а затем она опять ушла под воду.

Однако через некоторое время на «Сан-Хуане» либо возобновился прошлый, либо возник новый пожар, который привел в негодность систему управления субмарины, из-за чего она начала быстро тонуть, что, возможно, и привело к деформированию ее корпуса. Напомним, что на подлодке находились 44 человека.