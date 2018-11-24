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В ФОКУСЕ

Эксперт объяснил причину обвинения России западными странами в провале «Единого трезубца» НАТО

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категория: В ФОКУСЕ

Российский военный эксперт Андрей Кошкин считает, что НАТО пытается обвинить Россию в создании помех в работе их навигационной системы, желая снять с себя ответственность за провал учений «Единый трезубец».

По словам специалиста, Североатлантический Альянс столкнулся с множеством проблем при проведении военных маневров. Наиболее масштабной из них оказалось частичное затопление боевого судна «Хельге Ингстад», принадлежавшего Норвегии, из-за столкновения с танкером. Затем вертолет «Кайман» совершил жесткую посадку на десантный корабль Франции, которая привела к получению различных травм у четырех военных. На суше же возникло как минимум шесть дорожно-транспортных происшествий.

Кошкин уверен, что если учесть все эти ошибки, то учения НАТО можно вполне назвать провалившимися. Однако вместо того, что заняться решением имеющихся проблем, западные страны решили обвинить РФ во всех своих неудачах.

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