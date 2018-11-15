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В ФОКУСЕ

Экс-участник «Уральских пельменей» посвятил песню Ольге Глацких

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категория: В ФОКУСЕ

Вячеслав Мясников, бывший участник команды КВН «Уральские пельмени», решил опубликовать новую композицию, посвященную «важной тете», которой на самом деле является чиновница Ольга Глацких.

Дело в том, что уже в начале песни можно услышать скандальную фразу госслужащей о том, что российское государство ничем не обязано детям, так как оно не просило родителей рожать их. Кроме того, в ней упоминаются некоторые факты из ее биографии, например, о том, что она занималась спортом на профессиональном уровне. В следующем куплете юморист начал жалеть сотрудников администрации, у которых нет времени думать о народе, поэтому призвал поддержать их рублем.

Напомним, что скандал вокруг Глацких, которая занимает должность руководителя отдела по молодежным делам в Свердловской области, разгорелся, когда в Сети был размещен ролик, где чиновница говорит школьникам о том, что государство ничего им не должно. Губернатор региона позднее принес извинения за слова работницы администрации. Он добавил, что будет проверено, в каком именно контексте была произнесена данная фраза. Бывшая спортсменка тоже извинилась и заявила, что ее слова были направлены на мотивацию молодежи.

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