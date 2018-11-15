Экс-участник «Уральских пельменей» посвятил песню Ольге Глацких

Вячеслав Мясников, бывший участник команды КВН «Уральские пельмени», решил опубликовать новую композицию, посвященную «важной тете», которой на самом деле является чиновница Ольга Глацких.

Дело в том, что уже в начале песни можно услышать скандальную фразу госслужащей о том, что российское государство ничем не обязано детям, так как оно не просило родителей рожать их. Кроме того, в ней упоминаются некоторые факты из ее биографии, например, о том, что она занималась спортом на профессиональном уровне. В следующем куплете юморист начал жалеть сотрудников администрации, у которых нет времени думать о народе, поэтому призвал поддержать их рублем.

Напомним, что скандал вокруг Глацких, которая занимает должность руководителя отдела по молодежным делам в Свердловской области, разгорелся, когда в Сети был размещен ролик, где чиновница говорит школьникам о том, что государство ничего им не должно. Губернатор региона позднее принес извинения за слова работницы администрации. Он добавил, что будет проверено, в каком именно контексте была произнесена данная фраза. Бывшая спортсменка тоже извинилась и заявила, что ее слова были направлены на мотивацию молодежи.