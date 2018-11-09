Экс-глава штаба РВСН рассказал о бесполезности российской ядерной «Мертвой руки»

Виктор Есин, генерал-полковник и экс-руководитель главного штаба РВСН, во время беседы с журналистами сообщил о том, что комплекс автоматического запуска ядерных ракет «Периметр», который в западных странах более известен как «Мертвая рука», может стать бесполезным.

Согласно словам военного, когда Соединенные Штаты Америки перестанут выполнять условия соглашения о ракетах со средним и малым радиусом поражения, то они смогут разместить подобное оружие в европейских странах и ударить по РФ. Он добавил, что «Периметр» работает и даже был улучшен, однако, когда он активируется у страны уже не окажется достаточно ресурсов для достойного ответного удара – буду запущены только те ракеты, которым удастся пережить первую атаку противника. Никаких эффективных мер против американских снарядов, размещенных в Европе, у России нет, подытожил генерал.

Если в США решат пойти на подобный шаг, то Кремлю придется заменить принцип контрудара доктриной упреждающего запуска. Есин отметил, что Российской Федерации необходимо заняться расширением выпуска гиперзвуковых ракет, чтобы получить возможность мгновенно ответить потенциальному врагу. Он считает, что чем более опасным оружием обладает страна, тем ниже вероятность возникновения войны с другими государствами.