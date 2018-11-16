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В ФОКУСЕ

Экс-глава СБУ заявил о поражении Украины в случае военного конфликта с Россией

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категория: В ФОКУСЕ

Игорь Смешко, бывший начальник СБУ, отметил, что если произойдет военный конфликт между Российской Федерацией и Украиной, то последняя непременно проиграет. Слова специалиста были переданы телеканалом «112 Украина».

Согласно словам экс-главы ведомства Украина не способна продемонстрировать высокие результаты ни в экономическом, ни в военном секторе. Он добавил, что армия страны может лишь оставаться на одном месте при небольших столкновениях в районе Донбасса, но если российские войска осуществят полномасштабное наступление с использованием своей авиации, то украинские вооруженные силы не смогут выстоять против них.

Смешко также отметил, что военные затраты, идущие из бюджета государства, тратятся неэффективно. К примеру, в Соединенных Штатах на сферу обороны выделяют не больше 2% ВВП и при этом на портале конгресса указано, куда именно были потрачены деньги. В Украине же в следующем году планируется потратить около 5,3% ВВП на данный сектор, причем не ясно, куда пойдут эти деньги. Степан Полторак, украинский глава Минобороны, при этом ранее сообщил, что нужно значительно увеличить расходы на оборону страны, так как текущих затрат явно недостаточно.

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