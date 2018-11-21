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В ФОКУСЕ

Экипаж вертолета Ми-26 доставит в Кронштадт истребитель Су-27

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категория: В ФОКУСЕ

Представители Западного военного округа (ЗВО) сообщили о том, что их пилоты займутся транспортировкой боевого самолета Су-27 на вертолете Ми-26.

Сначала летчики поднимутся в воздух из авиабазы Левашово, а затем направятся в аэродром Пушкин, где их уже будет дожидаться истребитель весом 15 тонн, установленный на специальную подвеску. Затем экипаж вертолета перевезет Су-27 в военно-исторический парк, расположенный на территории Кронштадта.

Пилотам Ми-26 предстоит пролететь с самолетом не менее шестидесяти километров. Специалисты уже составили особый маршрут для вертолета, который соответствует всем нормам и стандартам безопасности. Транспортировка негабаритных грузов считается одной из наиболее сложных задач для любых летчиков.

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