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В ФОКУСЕ

Ефремову запустили торт в лицо во время спектакля

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категория: В ФОКУСЕ

Довольно оригинальное поздравление придумали коллеги Михаила Ефремова к его 55-летию. Во время спектакля «Чапаев и Пустота», актеры запустили тортом в лицо Ефремову.  Об этом рассказал PR-менеджер постановки Константин Филиппов.

Отмечается, что Михаил Ефремов исполнял роль комдива Чапаева и главного врача психбольницы в спектакле «Чапаев и Пустота».

Торт в лицо Ефремову запустил актер Павел Сборщиков, исполнявший роль Сердюка в том же спектакле. Это произошло в самый неожиданный момент. Торт на сцену вынесли незаметно, чтобы именинник ничего не заподозрил и когда Ефремов меньше всего этого ожидал, запустили ему в лицо.

Зрителям такое поздравление пришлось по душе. Они оценили шутку, поддержав её аплодисментами и выкриками с поздравлениями. Сам Ефремов также оценил такое поздравление. После этого актеры продолжили спектакль.

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