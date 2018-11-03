Дональд Трамп пожелал удачи арестованному за драку актеру Алеку Болдуину

Известный голливудский киноактер Алек Болдуин был арестован в городе Нью-Йорк за драку с мужчиной, которая началась из-за ссоры по поводу места для парковки авто. Дональд Трамп решил пожелать ему удачи.

Представители полиции сообщили, что кинозвезду отпустили уже через пару часов после задержания. Однако его обвинили в нанесении телесных повреждений и оскорблении. Болдуин не стал комментировать данное происшествие. Согласно информации, опубликованной в СМИ, актер нанес удар по лицу автомобилисту, занявшему его парковочное место. Работники правоохранительных органов отмечают, что по прибытию к месту инцидента они заметили 49-летнего водителя, у которого была повреждена челюсть. Пострадавшего отправили в медицинское учреждение – его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Болдуин в последнее время часто появлялся в юмористических шоу, где занимался пародированием Дональда Трампа, президента США. Поэтому журналисты решили тут же спросить у американского лидера, что он думает по поводу задержания актера, однако тот лишь пожелал ему удачи.