ДНК высокой результативности

В книге «The Leading Brain: Powerful Science-Based Strategies for Achieving Peak Performance» («Мозг как лидер: мощные научно обоснованные стратегии достижения пиковой производительности») Фабритиус и Хагеманн рассматривают механизмы влияния нейромедиаторов (молекул, передающих сигналы между нейронами), которые называются в книге «ДНК пиковой производительности» (в частности, это дофамин, норадреналин и ацетилхолин).

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Дофамин отвечает за нашу способность обновлять информацию в памяти, а также усиливает фокусирование на конкретной задаче. Действие этого медиатора является наиболее сильным, когда он генерируется новыми стимуляторами (также его называют «нейромедиатором новизны»). Еще дофамин называют «химическим реактивом радости». Известно, чтобы достичь как можно более высокой результативности, работа должна приносить удовольствие.

А главная задача норадреналина — обеспечить наше выживание. В рабочем контексте он позволяет мобилизовать внимание и достичь большей точности выполнения задания (особенно в ситуации «найти ошибку»). Последние исследования показали: оптимальный уровень норадреналина достигается тогда, когда вызов, с которым мы сталкиваемся, несколько превосходит «планку» наших возможностей.

В свою очередь, ацетилхолин помогает интегрировать все это в одно целое. Авторы сравнивают «ДНК» с фотографированием. Если норадреналин помогает направить камеру в правильном направлении, а дофамин — достичь оптимального масштаба изображения, то ацетилхолин обеспечивает максимальную точность фокусировки. Сделав два из трех шагов, вы будете иметь фото, похоже на миллионы тех, которыми нашпигованы наши смартфоны, сделав три — получите произведение искусства.

Фабритиус и Хагеманн напоминают, что все мы устроены по-разному. Поэтому то, что в одном случае может стимулировать состояние эмоционального подъема, в другом — станет причиной нервного срыва. Как отмечают авторы, секрет заключается в познании себя (причем нужно очень серьезно подойти к этому процессу). Только тогда мы сможем понять, как лучше регулировать свои эмоции и фокусироваться на выполнении задач, которые в полной мере соответствуют нашим возможностям. Чтобы достичь этого, нужно заняться тренировкой своего мозга, обучая слабые, но более развитые участки, связанные с сознательным, «обыгрывать» сильную сферу бессознательного.

Кого хотя бы раз не подводила выдержка во время спора с боссом, что приводило к взрыву эмоций типа «сражаться или бежать»? А как мы можем избежать таких никому ненужных моментов в будущем? Для этого нужно здоровое питание, достаточно часов сна, практикование правильного дыхания и физические упражнения. Хотя этот совет вряд ли может поразить оригинальностью, авторы предостерегают, что именно в провалах на этих четырех фронтах следует искать первопричины проявления наших самозащитных реакций. Итак, стоит внести необходимые коррективы в свой образ жизни, а затем испытать некоторые подходы, которые предлагают Фабритиус и Хагеманн, например, «когнитивную переоценку». Ее цель — расширить пространство между стимулом и реагированием и научиться эффективно в нем функционировать.

Согласно исследованию, проведенному McKinsey еще десять лет назад, производительность руководителей повышается в пять раз, когда они находятся в состоянии «потока». Хотя выпускники программ MBA, несмотря на владение аналитическими инструментами, вряд ли являются лучшими знатоками этой темы, изучение ими измененного состояния сознания несомненно является положительным фактом.

Разумеется, будет очень трудно найти свое истинное «я» в «потоке», если мы, наконец, не откажемся от такой тотальной лжи, как эффективность одновременного выполнения нескольких задач и не займемся вплотную уменьшением (а не увеличением) отвлечений, которые щедро дарит нам цифровой мир.