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В ФОКУСЕ

Депутат Хинштейн пригрозил подать в суд на Жириновского после ссоры на ТВ

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категория: В ФОКУСЕ

Александр Хинштейн, российский парламентарий, отметил, что собирается подать в суд на Владимира Жириновского, руководителя ЛДПР, после выяснения отношений с ним на телевидении.

В прошлом месяце депутат решил отправить жалобу в думскую комиссию на действия Жириновского. Согласно словам парламентария, лидер ЛДПР оскорбил его в рамках одной из российских телепрограмм и высказывал антисемитские взгляды. Позднее он опубликовал ответ комиссии, который назвал обычным «троллингом», не оставившим ему выбора, кроме как подать в суд на главу политической фракции.

На своей официальной странице в «Твиттере» народный избранник также опубликовал фотоснимок, на котором демонстрируется ответ членов комиссии. В нем говорится о том, что они не вправе оценивать указанные Хинштейном обвинения, поэтому рекомендуют ему обратиться в правоохранительные органы.

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