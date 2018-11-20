Бывшую жену Джигарханяна приговорили к 250 часам обязательных работ

Бывшей супруге народного артиста СССР Армена Джигарханяна Мировой суд вынес наказание в виде 250 часов обязательных работ. Виталине Цымбалюк-Романовской были предъявлены обвинения по статье о нарушении тайны личной жизни.

Как заявляет следствие, обвиняемая проникла в рабочий кабинет бывшего мужа и установила в нем скрытую камеру. Снятый материал Цымбалюк-Романовская передала на телевизионное шоу, который позже был опубликован в средствах массовой информации. После чего, Армен Джигарханян подал в суд на свою 39-летнюю жену, заявив, что жена причинила ему много боли и страданий. В результате судебных разбирательств 82-летний Джигарханян подал на развод.

Эвелина Мазур, выступавшая в роли свидетеля обвинения, отметила, что скрытая камера снимала в течение шести месяцев. Сама Цымбалюк-Романовская пояснила, что решила установить камеру ради необходимости следить за делами Армена Джигарханяна.

Адвокат осужденной заявил, что Цымбалюк-Романовская будет обжаловать приговор. Сама подсудимая также отреагировала на решение суда, дав комментарий, связанный с тем, что прокуратуре «удалось исполнить желание» ее бывшего супруга.