Букин и Степанова выиграли на Гран-при и поставили мировой рекорд

Фигуристам Ивану Букину и Александре Степановой из РФ удалось выиграть в состязании танцевальных дуэтов, которое прошло в рамках серии Гран-при в столице России.

Россияне заработали почти 125 баллов за произвольную программу, поставив в результате новый рекорд мира, который ранее удерживали фигуристы из США, получившие около 122 баллов. Всего же российские спортсмены заработали чуть больше 199 баллов.

На второй строчке оказались спортсмены из Испании, которые отстали от победителей на 25,01 балла. Тройку лидеров замкнули фигуристы из США, заработавшие 174,21 балла. В результате россиянам удалось без проблем пройти в финал Гран-при, который начнется 5 декабря в Канаде.