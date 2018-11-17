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В ФОКУСЕ

Британские СМИ назвали «Машу и Медведя» российской пропагандой

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категория: В ФОКУСЕ

Британский профессор Энтони Глис, работающий в Букингемском университете, назвал популярный мультсериал «Маша и Медведь» «мягкой российской пропагандой». Слова мужчины приводятся в статье издания The Times.

Мистер Глис заявил, что маленькая героиня мультсериала «слишком много на себя берёт». Её характер он назвал «неприятным, напористым и решительным», резюмировав, что ведёт себя Маша «по-путински».

Также известно о мнении коллеги Энтони Глиса из Эстонии, которому не угодил другой персонаж мультфильма – Медведь. Приит Хыбемяга пришёл к выводу, что в мультфильме Медведя намеренно сделали «слишком добрым», чтобы изменить отношение зрителей из других стран к России, ведь это животное – один из главных символов, ассоциирующихся с РФ.

Не лишним будет добавить, что у мультсериала десятки миллионов поклонников с самых разных стран всего мира. На известном видеохостинге YouTube серии собирают невероятное количество просмотров. Очевидно, что если бы у героев был «отталкивающий характер», то они бы не сумели влюбить в себя огромное количество фанатов.

Первая серия мультфильма была опубликована на YouTube 2 июня 2011 года и с тех пор набрала более 120 миллионов просмотров.

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