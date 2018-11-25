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В ФОКУСЕ

Бивол победил Паскаля и защитил титул чемпиона

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категория: В ФОКУСЕ

Дмитрию Биволу, боксеру из России, удалось выйти победителем из боя с уроженцем Канады Жаном Паскалем. В результате он защитил свой чемпионский пояс в полутяжелом весе.

Столкновение между боксерами произошло вчера, 24 ноября, в американском городе Атлантик-Сити. Судьи единогласно присудили 27-летнему российскому спортсмену победу. На данный момент времени Бивол участвовал в 15 профессиональных поединках, каждый из которых закончился его победой. Для Паскаля этот проигрыш стал уже шестым по счету в карьере.

Несмотря на победу Бивола, Эдуард Кравцов, тренер российской сборной по боксу, считает, что россиянину следует увеличить арсенал своих атак. По его мнению, спортсмен просто отработал бой в стандартной манере без какого-либо риска для себя, поэтому поединок выглядел не очень зрелищно. Бои следует заканчивать более эффектно, считает Кравцов.

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