Бельгийские ВВС опубликовали видео перехвата российских истребителей над Балтикой

В Сети появился ролик, на котором демонстрируется перехват истребителей России бельгийскими ВВС над территорией Балтики. Данная информация была подтверждена Бельгией в Twitter.

По словам военных, данное происшествие случилось в минувшую среду. Боевые самолеты РФ были перехвачены истребителями F-16, развернутыми в данном регионе с целью защиты его воздушного пространства. Они добавили, что российские воздушные суда не предоставили полетный план, поэтому их было решено сопроводить для обеспечения безопасности стран-участниц НАТО.

В сообщении не указано, какие именно самолеты были перехвачены Бельгией. СМИ также сообщают, что подобные инциденты за последнее время участились. К примеру, 22 ноября Су-24 ВКС РФ несколько раз пролетели над бельгийским боевым судном Godetia.