Австрийского советника отправили учиться онлайн-манерам после грубых комментариев

Ультраправый советник из Австрии должен будет посетить специальные курсы, чтобы узнать, как правильно вести себя в Интернете. Данное решение вынес местный суд в минувший понедельник, после того как чиновник опубликовал несколько грубых комментариев в социальных сетях.

Бруно Вебер, советник в северном городе Амштеттен, предстал перед судом из-за расистских и гомофобных комментариев, которые он оставил в социальной сети Facebook под недавней рекламной кампанией австрийской государственной железнодорожной организации ÖBB.

Данная реклама сообщает о появлении у компании семейной дисконтной карты. На ней демонстрируются двое мужчин: один из них является чернокожим, а второй держит на руках ребенка.

В своем комментарии Вебер назвал опубликованное изображение «гадостью». Затем он начал описывать изображенных на фотоснимке мужчин, используя гомофобные и расистские оскорбления, включая немецкий эквивалент на слово, начинающееся с буквы «N» (видимо, речь идет о слове «Nigger» — прим. ред.).

Советника привлекли к уголовной ответственности за подстрекательство к ненависти на межрасовой почве. Однако при этом суд в Линце дал ему возможность избежать уголовного обвинительного приговора, если он согласится посещать курсы по хорошим манерам в Интернете, которым с прошлого года руководит неправительственная организация Neustart.

В Neustart отмечают, что шестимесячный курс является частью усилий, направленных на борьбу с комментаторами полными ненависти и злобы. Эти уроки должны помочь людям, пишущим оскорбительные сообщения, понять, почему их поведение является неверным, и научить пользователей Сети выражать свое мнение без оскорблений.

Судебное разбирательство против Вебера будет закрыто только после двухлетнего испытательного срока, в течение которого власти будут строго контролировать его дальнейшее поведение.

Сам советник согласился на посещение курсов и объяснил свой поступок тем, что опубликовал комментарии поздней ночи после нескольких кружек пива. Он добавил, что изображение просто не соответствовало его личному образу семьи. Вебер также отметил, что не знал о запрете на произношение «N»-слова.

Согласно данным министерства юстиции Австрии, в 2017 году было зафиксировано 827 случаев подстрекательства к ненависти, что на 311 большее, чем в 2015 году. Количество успешных судебных разбирательств увеличилось с 49 до 107 случаев за тот же период времени.