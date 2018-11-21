Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину

Грузовой корабль Comet, который был арестован киевскими властями практически сразу же после введения санкций со стороны России, смог покинуть украинский порт.

На интернет-сервисе MarineTraffic указано, что судно проплыло пролив Босфор и в настоящее время находится в акватории Мраморного моря. Плывший из РФ сухогруз был задержан 1-го числа текущего месяца в мариупольском порту. Власти Украины отметили, что он перевозит 3 000 тонн продукции, выпущенной металлургическим предприятием Алчевска.

В местных СМИ сообщают, что корабль является собственностью компании из Голландии, а плавает под либерийским флагом. К тому же на нем находятся в основном моряки из Украины. Он должен доставить груз организациям из Бельгии.

Ранее мы писали о том, что Украина арестовала российское судно «Норд» в Азовском море.