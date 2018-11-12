Анастасия Приходько сбежала с интервью после неудобных вопросов о Тимошенко

Анастасия Приходько, популярная исполнительница, решила покинуть студию украинского телеканала, после того как ей начали задавать неудобные вопросы о Юлии Тимошенко в рамках шоу «Рандеву с Яниной Соколовой».

Телеведущая спросила у певицы, не могла бы она дать комментарий на ролик, в котором Тимошенко сообщает об увеличении государственного долга страны почти в пятнадцать раз, начиная с 2014 года. Однако при этом политик держала в руках листок с диаграммой, на которой указано, что госдолг начал расти еще 10 лет назад, когда она занимала пост премьер-министра. Приходько начала возражать ведущей, но последняя указала на то, что исполнительница лишь озвучила подсказку от сопровождающего ей мужчины.

Затем мужчина стал вмешиваться в беседу между ведущей и певицей, назвав при этом лишь свое имя и сказав, что он не состоит в партии Тимошенко. Приходько потом убрала микрофон и покинула телестудию со словами «интервью завершено». В прошлом месяце появились сведения том, что исполнительница решила стать членом команды бывшего премьер-министра. Она собирается заняться решением социальных вопросов. Девушка обрела популярность около 11 лет назад, выиграв в российском конкурсе «Фабрика звезд».