Американский самолет провел разведку у Керченского пролива

В СМИ заявляют, что рядом с Крымом и Керченским проливом было замечено американское воздушное судно Boeing P-8A, проведшее очередную разведывательную миссию.

В новостях указывается, что самолет подлетел к побережью российского региона на расстояние в чуть больше тридцати километров. Согласно информации, представленной ресурсом PlaneRadar, немного ранее разведку провел беспилотный летательный аппарат RQ-4A – он осуществил наблюдение в районе Донбасса.

Самолеты военно-морских сил США уже не в первый раз проводят разведку у границ России. К примеру, в начале текущем месяца P-8A почти вплотную приблизился к морским границам РФ, пролетая в небе над Финским заливом.

Ранее мы публиковали видео перехвата самолета-разведчика США российским Су-27.