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В ФОКУСЕ

Американские СМИ сочли военную технику России «безумными машинами»

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категория: В ФОКУСЕ

Редакция издания The Drive сообщила о том, что военные машины Российской Федерации, показанные Министерством обороны в честь столетия защитных войск, значительно устарели за последние годы.

Зарубежные эксперты первым делом указали на транспортное средство тепловой обработки оружия ТМС-65У, показанной в видеозаписи, размещенной сотрудниками Минобороны. Они отметили, что этот транспорт применяется в случаях, когда необходимо создать дымовую завесу или очистить технику от химических средств. По их словам, она создана на основе грузового автомобиля Урал-375Д, выпуск которого начался более 50 лет назад.

В статье также рассматривается огнеметный комплекс ТОС-1 и ракетная система линейки РПО. Специалисты отмечают, что в Российской Федерации данное вооружение относят к «огнеметам», однако оно почти никак не связано с классическим оружием подобного типа. Ранее немецкие СМИ решили назвать эти установки наиболее ужасным оружием России, которое применялось на сирийской территории. Главной особенностью ТОС-1 считается его реактивный механизм, состоящий из тридцати труб, из которых выпускаются снаряды с термическими боеголовками. При попадании в нужный объект они приводят к эффекту, схожему с разрушительной силой аэрозольной бомбы.

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