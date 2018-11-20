Американские СМИ определили главное преимущество «Абрамса» перед российскими танками

На американском сайте The National Interest появилась статья о том, что система навигации Blue Force Tracker (BFT) является главным преимуществом танков Abrams перед бронетехникой России.

С помощью BFT, которая отслеживает положение союзных и вражеских сил, командиры и солдаты могут в режиме реального времени получать все нужные им данные, поэтому они всегда осведомлены о ситуации на поле боя, а также могут действовать максимально эффективно и быстро. Российские боевые машины оборудованы обычной радиостанцией, благодаря которой между экипажами возможна лишь голосовая связь на расстоянии до тридцати километров.

В последнее время на танки, изготовленные в РФ, начали также устанавливать систему ГЛОНАСС, однако она все равно имеет ограниченные функции по сравнению с американской версией, считают специалисты. Благодаря BFT американская бронетехника может видеть расположение союзных отрядов, что заметно упрощает ей координацию на поле битвы.