Американские СМИ назвали российские системы ПВО самыми мощными в мире

Военные эксперты из агентства The National Interest, издаваемого в США, сообщают, что система ПВО, имеющаяся у Российской Федерации, скорее всего, является наиболее мощной и высокотехнологичной на планете.

По словам специалистов, РФ является настоящей крепостью, так как благодаря усовершенствованным и технологичным многоуровневым комплексам противовоздушной обороны небо над ней представляет собой огромное минное поле. Они добавляют, что даже самолетам-невидимкам, имеющимся на вооружении у стран НАТО, не удастся проникнуть на территорию России незамеченными, поэтому они окажутся совершено бесполезными при сражении с российскими системами.

Адам Кабот, автор статьи, считает, что хоть военно-воздушные силы США и имеют немалый опыт противодействия вражеской ПВО, а на их вооружении находятся истребители пятой генерации, однако ранее они никогда не сталкивались с защитой, которой обладает Россия. По его мнению, использование дорогостоящей тактики, направленной на подавление противовоздушной обороны, будет малоэффективным в случае с РФ, так как не позволит уничтожить все российские установки. К тому же американские бомбардировщики B-2, скорее всего, уже могут быть обнаружены новейшими радиолокационными устройствами России.