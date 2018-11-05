Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Американские СМИ назвали преимущества российских «танков-убийц»

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Военный специалист Чарли Гао опубликовал в агентстве The National Interest, издаваемом в США, статью о достоинствах танков, созданных и эксплуатируемых на территории Российской Федерации.

Согласно словам эксперта эта боевая техника обладает огромным количеством кажущихся на первый взгляд незначительными особенностей, способствующих ее огромной живучести и огневой мощи. К примеру, благодаря установке механизма управления огнем Ainet была значительно увеличена эффективность машин при сражении с вражеской пехотой, так как он дает возможность взрывать снаряды в заранее установленное время. Ко второму достоинству танков из РФ Гао отнес многоканальный тепловизор «Сосна-У», который позволяет масштабировать цели и атаковать движущиеся объекты.

Российские машины также обладают системой «Сода», защищающей их от напалма и состоящей из множества трубок, сеток и рам, изготовленных с применением прочного металла. Затем специалист рассмотрел воздухозаборный механизм, повышающий скорость доставки воздушных масс в турбину. В конце Гао указал на тот факт, что на модели Т-90 пулемет с дистанционным управлением появился раньше, чем на американских танках Abrams.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Свердловская чиновница заявила школьникам, что «государство не просило их рожать»
  2. В Башкирии водолазы обнаружили тело пропавшего рыбака
  3. Шнуров написал матерный стих о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе

Эти новости могут вас заинтересовать

Минобороны России опубликовало видео о системе контроля за испытаниями ядерного оружия

СК проверит действия экс-следователя, отказавшего в возбуждении дела о пытках в Ярославле

В Польше уничтожат 75 памятников советским воинам

Российский «Адмирал Кузнецов» признан одним их худших авианосцев в мире

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках