Американские СМИ назвали преимущества российских «танков-убийц»

Военный специалист Чарли Гао опубликовал в агентстве The National Interest, издаваемом в США, статью о достоинствах танков, созданных и эксплуатируемых на территории Российской Федерации.

Согласно словам эксперта эта боевая техника обладает огромным количеством кажущихся на первый взгляд незначительными особенностей, способствующих ее огромной живучести и огневой мощи. К примеру, благодаря установке механизма управления огнем Ainet была значительно увеличена эффективность машин при сражении с вражеской пехотой, так как он дает возможность взрывать снаряды в заранее установленное время. Ко второму достоинству танков из РФ Гао отнес многоканальный тепловизор «Сосна-У», который позволяет масштабировать цели и атаковать движущиеся объекты.

Российские машины также обладают системой «Сода», защищающей их от напалма и состоящей из множества трубок, сеток и рам, изготовленных с применением прочного металла. Затем специалист рассмотрел воздухозаборный механизм, повышающий скорость доставки воздушных масс в турбину. В конце Гао указал на тот факт, что на модели Т-90 пулемет с дистанционным управлением появился раньше, чем на американских танках Abrams.