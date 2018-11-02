Актер Болдуин задержан после драки за парковочное место в Нью-Йорке

Актёр был задержан в одном из районов Нью-Йорка – Манхэттене. Инцидент произошёл примерно в 14:00 по местному времени (21:00 по мск).

Как сообщают местные СМИ, подрался Алек Болдуин с мужчиной. Учитывая место драки – парковка неподалеку от супермаркета – можно предположить, что мужчины не поделили парковочное местно.

Также известно, что задержан не только Болдуин, но и его оппонент. Сейчас оба драчуна находятся в полиции и дают показания. Как отмечается, драка произошла неподалеку от квартиры Болдуина в Вэст-Вилладже.

Прочие подробности происшествия на данный момент остаются неизвестными.

После ареста появилась информация, что Дональд Трамп пожелал удачи актёру. Очевидцы высказывания отмечают, что президент произнёс пожелание с долей иронии.

Напомним, что Алек Болдуин неоднократно высмеивал Дональда Трампа на телешоу и выпускал всевозможные пародии на президента.

Не лишним будет отметить, что это далеко не первая драка актёра. На фото выше собраны несколько инцидентов драки с участием Болдуина.