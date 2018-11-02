Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Актер Болдуин задержан после драки за парковочное место в Нью-Йорке

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Актёр был задержан в одном из районов Нью-Йорка – Манхэттене. Инцидент произошёл примерно в 14:00 по местному времени (21:00 по мск).

Как сообщают местные СМИ, подрался Алек Болдуин с мужчиной. Учитывая место драки – парковка неподалеку от супермаркета – можно предположить, что мужчины не поделили парковочное местно.

Также известно, что задержан не только Болдуин, но и его оппонент. Сейчас оба драчуна находятся в полиции и дают показания. Как отмечается, драка произошла неподалеку от квартиры Болдуина в Вэст-Вилладже.

Прочие подробности происшествия на данный момент остаются неизвестными.

После ареста появилась информация, что Дональд Трамп пожелал удачи актёру. Очевидцы высказывания отмечают, что президент произнёс пожелание с долей иронии.

Напомним, что Алек Болдуин неоднократно высмеивал Дональда Трампа на телешоу и выпускал всевозможные пародии на президента.

Не лишним будет отметить, что это далеко не первая драка актёра. На фото выше собраны несколько инцидентов драки с участием Болдуина.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Украина провела ракетные стрельбы у берегов Крыма
  2. В Уфе арестовали двух экс-полицейских за изнасилование коллеги
  3. Власти Крыма опровергли невыплату 500 тысяч рублей пострадавшей в Керчи студентке

Эти новости могут вас заинтересовать

В Раде рассказали, когда Крымский мост станет «украинским»

В Кремле прокомментировали слова Жириновского о ЗРК С-700

Трамп на 10 минут опоздал на встречу с королевой Елизаветой II

Появились первые кадры с отдыха Путина с Шойгу и Бортниковым в Туве

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках